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Происшествия23 сентября 2021 16:19

В ФСБ рассказали, как петербургские африканцы «кинули» на 800 тысяч евро итальянский футбольный клуб

Деньги ушлые иностранцы умудрились получить на трансфере игрока
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Трое африканцев из Петербурга умудрились обмануть итальянский клуб "Сампдория" на 800 тысяч евро. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Трое африканцев из Петербурга умудрились обмануть итальянский клуб "Сампдория" на 800 тысяч евро. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

В петербургском управлении ФСБ рассказали, как трое живущих в Петербурге африканцев при помощи земляка умудрились обмануть известный итальянский футбольный клуб «Сампдория» на 800 тысяч евро. Сделали они это, прознав про трансфер игрока африканского происхождения из датского клуба «Норшеллан»

- Узнав название клуба-продавца предприимчивые иностранцы обратились к своему знакомому, промышлявшему изготовлением поддельных паспортов для выходцев из Африки. В поддельном паспорте в графе «имя» злоумышленники указали аббревиатуру «FC», обозначающую «футбольный клуб», в графе «фамилия» было указано название клуба-продавца, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

После этого африканцы завели по этому паспорту лицевой счет в одном из банков Петербурга и отправили реквизиты своему подельнику из Европы. Тот смог обманным путем изменить данные клуба-продавца, которые были у «Сампдории», на данные гражданина «FC», на счет которого в итоге и пришли деньги.

Впрочем, богатыми африканцы были пару месяцев, а 15 сентября в Мурино их задержали полицейские и бойцы ФСБ.

Африканские мошенники из Мурино