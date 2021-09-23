В Смольном назвали причины самого раннего за 40 лет начала отопительного сезона

Петербуржцы начали замерзать в этом году раньше обычного. Фото: Петр КИБЕР

В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга рассказали о начале самого раннего за последние 40 лет отопительного сезона. «На постоянную» батареи включили уже 20 сентября. Причиной тому стала холодная погода, но и не только.

- Наверное и то и то, - сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос «КП-Петербург», изменился лишь климат, или жители города также стали требовательнее и просят включать батареи раньше.

Впрочем, норматив, говорящий о переходе на регулярное отопление при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней, никуда не делся.

- В этот раз мы очень быстро достигли показателя - 20 сентября было +6,3 градуса, а в прошлом году отопление включили 15 октября, когда было +6,5, - сообщил «Комсомолке» представитель комитета Александр Антипенко.

Прошлый рекорд, к слову, был в 2008 году. Тогда регулярный отопительный сезон стартовал 22 сентября.

А вот как долго он продлится, в Смольном не знают, это зависит лишь от природы.