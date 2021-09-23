В первую очередь в Петербурге начнут строить станции метро «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт»

В пресс-службе Метростроя рассказали, какие станции метро в Петербурге начнут строить первыми. Фото: Александр ГЛУЗ

Уже 12 октября акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС») планирует начать работу в подземке Петербурга. В пресс-службе компании рассказали, какие станции начнут строить первыми.

- Мы продолжим работу на объектах, которыми занимались наши предшественники - ОАО «Метрострой». Строительство возобновиться на двух ветках: Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной. Работы начнутся на трех станциях: «Путиловская», «Казаковская» и «Горный Институт», - сообщили «Комсомолке» в АО «МССС».

Ранее мы писали, что новый подрядчик, который в течение нескольких недель приступит к строительству подземки в Петербурге уже начал принимать сотрудников. К вечеру 23 сентября планируется трудоустроить 450 человек.