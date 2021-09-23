Доходы Петербурга вырастут до 1 трлн рублей к 2024 году

Комитет финансов Петербурга опубликовал проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доходы Санкт-Петербурга к 2024 году должны вырасти до 1 триллиона рублей. Об этом говорится в плановых документа на 2022-2024 года комитета финансов города, которые были опубликованы на портале ведомства 23 сентября 2021 года.

- Запланировано, что в 2022 году доходы города составят 874,3 миллиарда рублей, а расходы 918,1 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета будет порядка 43,8 миллиардов рублей, что 4,8 процента от расходной части, - говорится в документе.

Отмечается, что расходы будут социально направленными. На финансирование сферы здравоохранения будет направлено на 9,8 миллиардов рублей больше, так бюджет составит 129,6 миллиардов рублей. Образование получит финансирование в размере 183,5 миллиардов рублей, что на 26 миллиардов больше, чем раньше. Соцподдержку также увеличат на 7 миллиардов, до 101,2 миллиарда.

Предполагается, что в 2023 году доход города увеличится до 960,2 миллиардов рублей, а в 2024 году до 1 триллиона 33,4 миллиардов рублей.