Что посмотреть в окрестностях Петербурга и Сортавалы

В окрестностях Петербурга можно найти много маршрутов для прогулок. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Минувший год заставил задуматься петербуржцев — куда можно поехать в отпуск? Граница — даже соседней Финляндии — на замке, да и у многих коронавирус проел дыру в кармане. К счастью, прямо под боком Карельский перешеек. Наши журналисты убедились, что Ладожские шхеры такие же живописные, как и норвежские фьорды. К тому же, их особенно интересно исследовать в октябре, когда леса окрасила осень. Ну или можно познакомиться с мифами и легендами карел — причем, на сытый желудок. Сливочная уха в придорожных кафе не менее вкусная, чем в ресторанах наших западных друзей, а стоит в разы дешевле.

Ладожские шхеры поражают своим великолепием. Фото: Александр ГОЛИКОВ

А можно поехать в сторону Коккоревского заказника: побродить по каньонам и ущельям, которые видели ещё динозавров. Заглянуть в рукотворные пещеры и дойти до самого настоящего водопада. Тем более, что все маршруты для вас уже составила «Комсомолка». Больше 10 локаций, несколько сотен километров — путешествия на любой вкус. От короткой поездки выходного дня до полноценного семейного приключения!

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