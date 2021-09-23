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Общество23 сентября 2021 17:01

Беглов заявил, что Петербург полностью готов к отопительному сезону 2021/2022

Сейчас все системы готовы на 99 процентов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Беглов заявил, что Петербург полностью готов к отопительному сезону

Беглов заявил, что Петербург полностью готов к отопительному сезону

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к отопительному сезону 2021/2022. В целом готовность объектом инженерно-энергетического комплекса оценивается пока на 99 процентов, однако вскоре достигнет 100 процентов, отметил он 23 сентября 2021 года на заседании правительства Северной столицы.

- Прошлую зиму город прошел без существенных сбоев, так же слаженно надо провести и предстоящий сезон, - подчеркнул градоначальник.

На все сто к отопительному сезону готовы объекты теплоснабжения, также водоснабжения и водоотведения. Небольшая работа осталась за электроснабжением и газораспределительным комплексом.

В этом году периодическое протапливание началось уже 13 сентября, также начали отапливать детские сады, больницы, школы, а к 20 сентября полностью включили отопление во всех домах и зданиях города.