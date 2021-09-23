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Политика23 сентября 2021 17:36

ЦИК направил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в следственный комитет и генпрокуратуру

На семи участках в Северной столице итоги голосования были анулированы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру дела по нарушениям на выборах в Петербурге

ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру дела по нарушениям на выборах в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральная избирательная комиссия приняла решение направить в следственный комитет России и Генеральную прокуратуру дела по нарушениям на выборах в Государственную думу, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом 23 сентября 2021 года заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

- Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру. Мы считаем, что в Санкт-Петербурге были очевидные нарушения, - отметила Памфилова.

Также Памфилова отметила, что прошедшая избирательная кампания была одной из самых сложных за все время ее работы.

Напомним, что в Петербурге были отменены итоги выборов в Госдуму на семи участках в городе. Так, на участке №803 в Кировском районе бюллетени были разбросаны, а на участке №2151 в ящиках и сейф-пакетах бюллетеней оказалось больше, чем было выдано людям.