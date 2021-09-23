Живой музей о войне начали строить в самом большом павильоне «Ленфильма»

Экспозицию посвятят тем, кто в годы блокады вел бесстрастную хронику событий: операторам и военкорам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В самом большом павильоне «Ленфильма» идет монтаж нового проекта о войне. Живой музей развернется на площади больше полутора тысяч метров. Трехмерную панораму «Пропавшие в кинохронике» создает творческая мастерская «Невский баталист». Экспозицию посвятят тем, кто в годы блокады вел бесстрастную хронику событий. В готовом варианте авторы хотят добиться эффекта полного погружения в прошлое.

Площадка была для нас всегда самое сложное. Но нам повезло, что все сложилось с «Ленфильмом». У меня мечта, чтобы сделать такую экспозицию, которая останется здесь надолго. То что мы видим в кинохронике, все это благодаря жертвам людей. А здесь мы раскроем эту тему глубже, останемся за кадром, покажем, как это было глазами операторов, - поделился Дмитрий Поштаренко, автор проекта.

Закончить монтаж и все остальные работы планируют в декабре, откроют трехмерную панораму уже в январе следующего года. Посетителям будет доступно 14 локаций.