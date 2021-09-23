Водитель автобуса из Петербурга стал лучшим в России

Водитель автобуса в Петербурге стал лучшим в России / Фото: Пассажиравтотранс

Водитель автобуса из Санкт-Петербурга стал лучшим в России. Александр Грагерт, работающий в автопарке №6 "Пассажиравтотранса" стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса-2021" в категории "Автобус средней вместимости". Об этом 23 сентября 2021 года сообщили в компании перевозчика.

- Его коллега, Александр Горошников из Колпинского автобусного парка стал вторым в категории "автобус большой вместимости", уступив всего пять сотых балла, - отметили в компании.

В конкурсе приняли участие 80 водителей из 31 региона страны. Участникам надо было преодолеть на специальной площадке восемь фигур и провести в салоне кружку воды, не расплескав ни капли.

Для петербургской команды победа на Всероссийском конкурсе - не первая. В 2017 году представитель "Пассажиравтотранса" Кирилл Подушников стал лучшим в категории "автобус большой вместимости".