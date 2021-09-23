15 ТЭЦ и около тысячи котельных подготовлены к зиме в Петербурге

К зиме подготовлено 15 ТЭЦ и почти тысяча котельных Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке города к зиме. На заседании городского правительства 23 сентября 2021 года он отметил, что уже готовы 15 ТЕЦ и порядка тысячи котельных, которые будут давать тепло в дома горожанам.

- Мы живем в самом северном мегаполисе мира. Осенне-зимний период у нас длится почти восемь месяцев. К началу сезона проведен большой объем ремонтных работ на предприятиях инженерного комплекса и в жилом фонде. Техника в необходимом количестве есть, штаты аварийных служб, водителей, дворников укомплектованы, - заявил Беглов.

Также в городе сформированы аварийные бригады, которые будут следить за устойчивой работой всех внутридомовых систем. На ежедневном дежурстве находятся 126 бригад. Всего их 377.