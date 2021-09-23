Почти 7 тысяч дворников будут убирать улицы Петербурга зимой

6,9 тысяч дворников будут убирать зимой Петербург от снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Будущей зимой убирать улицы Санкт-Петербурга от снега и наледи будут порядка 6,9 тысяч дворников. Об этом 23 сентября 2021 года рассказал губернатор Александр Беглов на заседании правительства.

- Также зимой к уборочным работам внутриквартальных территорий планируется привлечь 650 единиц уборочной техники и 1100 средств малой механизации, - отметил градоначальник.

Чистит крыши домов от снега и наледи будут около 500 штатных кровельщиков, а в дни обильных снегопадов - более 1,5 тысячи человек. Также в городе уже есть запас противоледных материалов - порядка 26,8 тысяч тонн.

Мести дороги и парковые дорожки будут 2,2 тысяч единиц специализированной техники. Также расчищать парки, скверы, сады и бульвары готовятся 426 единиц техники и около двух тысяч специалистов ручного труда.

К зимнему периоду также отремонтированы 112 тысяч квадратных метров кровли в многоквартирных домах.