Парфюмеры объяснили, зачем создали духи с ароматом петербургской пышки

Фото: Гильдия парфюмеров

Парфюмеры рассказали, зачем создали духи с запахом знаменитой петербургской пышки. По словам президента Гильдии парфюмеров Оксаны Чернышовой, они хотели создать аромат, который будет напоминать о городе на Неве.

- Петербургская пышка - один из знаковых лакомств, которые любят и сами жители города, и обязательно рекомендуют попробовать гостям города. Поэтому у нас возникла идея создать диффузор для дома, который будет напоминать о том удовольствии, которое мы получили, когда ели пышку, - рассказала она «Комсомольской правде» Петербург.

Для создания аромата для дома понадобилось смешать 20 разных компонентов. В итоге духи «Петербургская пышка» сочетать в себе ванильные, жареные и карамельные ноты. В планах у парфюмеров разработать диффузор с ароматом петербургской корюшки.