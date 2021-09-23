Председателей двух ТИК в Петербурге ЦИК потребовал освободить от должности

ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральная избирательная комиссия России обязала избирательную комиссию Санкт-Петербурге освободить от должностей председателей двух территориальных избирательных комиссий. Такое решение было принято 23 сентября 2021 года на заседации ЦИК.

- Обязать Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию освободить от должности председателей ТИК, на которые возложены полномочия ОИК по одномандатным округам №212 и 218 в Санкт-Петербурге, - заявила на заседании председатель комиссии Элла Памфилова.

Также на заседании было принято решение обязать ОИК на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Северной столице №212 обратиться в суд с административным иском об отмене решений избирательных комиссий №757, 758 и 771 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК.