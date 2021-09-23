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Здоровье23 сентября 2021 18:54

3,7 тысяч мигрантов в Петербурге привили от коронавируса

Вакцинация проходит по заявкам от работодателей и по свободной записи
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге привили от коронавируса 3700 мигрантов

В Петербурге привили от коронавируса 3700 мигрантов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже более 3,7 тысяч мигрантов привились от коронавируса. Об этом 23 сентября 2021 года пишут "Невские новости". Вакцинация проходит в Едином медицинском центре по заявкам от работодателей, так и по свободной записи.

- Каждый месяц в медицинский центр поступает около 65-70 заявок от работодателей на вакцинацию сотрудников от коронавируса. Вакцинация иностранных граждан у нас проходит препаратом "Спутник Лайт", - пишет издание со ссылкой на ЕМЦ.

Прививать мигрантов в Петербурге начали с середины августа. Также вакцинация началась и в Ленобласти.

Напомним, что в Петербурге работает так называемый "прививочный туризм". "КП-Петербург" подробно рассказала, что это такое и зачем горожане едут в Европу, чтобы уколоться заграничными препаратами.