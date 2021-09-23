Старинную картину сына Ильи Репина продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают старинную картину Юрия Репина, сына знаменитого живописца Ильи Репина. В продаже полотно появилось 19 сентября 2021 года. Владельцем ее является частный коллекционер Валерий, который не стал указывать цену за эксклюзив.

- Старинная картина Репина. Цена не указана, жду ваших предложений, - написал продавец.

На полотне изображен портрет женщины в барских нежно-розовых одеяниях. На голове у нее кокошник, покрытый тканью, в ушах виднеются золотые сережки.

Какого года произведение, продавец также не указал. Однако на картине видна личная подпись художника.

Юрий Репин третий ребенок семье Ильи Репина и Веры Алексеевны Шевцовой. Работал в манере импрессионизма. Будучи помощником в мастерской Ильи Репина, находился под сильным влиянием отца.