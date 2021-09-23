Вице-губернатор Эргашев не исключил ухудшение эпидситуации в Петербурге

Власти Петербурга не исключили ухудшение эпидситуации осенью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев не исключил, что осенью в городе существенно ухудшится эпидситуация по коронавирусу. Первые звоночки уже есть – в Северной столице зафиксировали максимальную с июля госпитализацию больных с инфекцией. По словам чиновника, сейчас медработникам и районным администрациям нужно действовать максимально слаженно.

- С учетом тенденций развития эпидемического процесса не исключено ухудшение ситуации. Нашей первоочередной задачей остается замедление распространения инфекции, защита групп риска, прежде всего – старшего поколения, и реализация имеющихся программ в новых условиях, - цитируют Эргашева в пресс-службе его аппарата.

Добавим, что Минздрав РФ обновил план по вакцинации от коронавируса в Петербурге. Теперь городских властей обязали привить минимум 3,5 млн человек.