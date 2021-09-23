Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 19:25

Капремонт станции метро «Маяковская» в Петербурге завершат к 10 декабря

Рабочие уже на 90% закончили отделку наземного вестибюля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге завершают капремонт вестибюля станции метро "Маяковская", а также эскалаторов. Фото: Смольный

В Петербурге завершают капремонт вестибюля станции метро "Маяковская", а также эскалаторов. Фото: Смольный

В Петербурге к 10 декабря обещают завершить капитальный ремонт вестибюля и эскалаторов станции метро «Маяковская». Напомним, ее закрыли в январе на обновление. По данным на 23 сентября, рабочие уже на 90% закончили отделку наземного вестибюля. В частности, на станции полностью заменили гидроизоляцию. В течение трех месяцев специалисты приведут в порядок три эскалатора, а также модернизируют освещение и видеонаблюдение.

Обновили и медную фигуру Владимира Маяковского. Фото: Смольный

Обновили и медную фигуру Владимира Маяковского. Фото: Смольный

- В наземном вестибюле поставят автоматические двери для маломобильных групп пассажиров и нанесут тактильную разметку. Вместо старой водоотводящей облицовки наклонного хода из армированного цемента установили современные конструкции из композитных материалов, так как они более легкие и их проще обслуживать, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Не исчезнет и главный декоративный элемент вестибюля – композиция с фигурой великого поэта. Скульптуру избавили от коррозии и других загрязнений. Часть медных элементов композиции пришлось заменить.