Капремонт станции метро «Маяковская» в Петербурге завершат к 10 декабря

В Петербурге завершают капремонт вестибюля станции метро "Маяковская", а также эскалаторов. Фото: Смольный

В Петербурге к 10 декабря обещают завершить капитальный ремонт вестибюля и эскалаторов станции метро «Маяковская». Напомним, ее закрыли в январе на обновление. По данным на 23 сентября, рабочие уже на 90% закончили отделку наземного вестибюля. В частности, на станции полностью заменили гидроизоляцию. В течение трех месяцев специалисты приведут в порядок три эскалатора, а также модернизируют освещение и видеонаблюдение.

Обновили и медную фигуру Владимира Маяковского. Фото: Смольный

- В наземном вестибюле поставят автоматические двери для маломобильных групп пассажиров и нанесут тактильную разметку. Вместо старой водоотводящей облицовки наклонного хода из армированного цемента установили современные конструкции из композитных материалов, так как они более легкие и их проще обслуживать, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Не исчезнет и главный декоративный элемент вестибюля – композиция с фигурой великого поэта. Скульптуру избавили от коррозии и других загрязнений. Часть медных элементов композиции пришлось заменить.