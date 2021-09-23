Госпитализация больных с коронавирусом в Петербурге выросла до показателей июня-июля

В Петербурге врачи регистрируют рост заболеваемости COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зафиксирован рекордный за последнее время показатель госпитализации больных с COVID-19. Согласно информационной справке Смольного на четверг, 23 сентября, в городские стационары отправилось 317 человек. Это не первый раз за последнюю неделю, когда суточная госпитализация перескакивает за цифру в 300 больных - ранее такие показатели в Петербурге регистрировались еще в июне-июле, на склоне третьей волны эпидемии.

- Сводная статистика по коронавирусу – и в том числе данные по госпитализациям – публикуется в открытом доступе с небольшой задержкой, от суток до полутора, - прокомментировали «Комсомолке» ситуацию в городском комитете по здравоохранению. – Соответственно, показатели от 23 сентября на самом деле соответствуют вторнику-среде. Эти дни традиционно являются пиковыми – на них приходится наибольшее число госпитализаций за неделю. Кроме того, в городе действительно наблюдается рост заболеваемости – он не такой стремительный, как летом, но он идет.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о ситуации в Республике Карелия, которая стала первым регионом России, где власти официально объявили о начале четвертой волны эпидемии.