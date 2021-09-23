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Общество23 сентября 2021 19:39

Петербуржцы сами выберут новогоднюю ель на Дворцовой площади

Смольный планирует запустить голосование, в котором смогут поучаствовать горожане
Никита НЕСТЕРОВ
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Петербуржцы сами выберут новогоднюю ель на Дворцовой площади.

Петербуржцы сами выберут новогоднюю ель на Дворцовой площади.

Фото: Олег ЗОЛОТО

До новогодних праздников осталось чуть больше трех месяцев. Однако уже сейчас Смольный обсуждает, как преобразиться город в декабре. Так, уже в конце сентября мы узнали, что петербуржцы смогут сами сделать выбор между искусственной новогодней елью и живой лесной красавицей, которая украсит главную Дворцовую площадь.

- В начале декабря или даже раньше мы запустим онлайн-голосование. Жители сами смогут выбрать вариант, который им придется по душе, - объяснил «Комсомолке» председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Он добавил, что различные варианты украшения городских улиц перед праздниками пока еще находятся на обсуждении.

Напомним, что в прошлый раз на Дворцовой площади установили живую ель. Это случилось первый раз за семь лет.