Неожиданное потепление придет в Петербург с 27 сентября

Тучи и ветер задержатся в Петербурге до начала следующей недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не бабье лето, но кое-что на него очень похожее – начиная со следующей недели в Северную столицу благодаря антициклону придет потепление. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Погода к нам придет относительно теплая, а самое главное – преимущественно солнечная и сухая, - констатировал Михаил Леус. – Она задержится до конца сентября и еще захватит пару дней в начале октября. В понедельник, вторник и среду в дневные часы будет +12, +15 градусов, по ночам - +4, +8. В последующие дни – от +10 до +15 градусов.

Ранее Михаил Леус рассказал «КП-Петербург» о том, когда в городе на Неве выпадет первый снег. Со слова синоптика, это произойдет не раньше второй декады октября. А вот стабильный «снежный покров» у нас ляжет, скорее всего, только в конце ноября.