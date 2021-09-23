Суд отправил в СИЗО 76-летнего тренера по тхэквондо из Петербурга по подозрению в педофилии

Тренера по тхэквондо из Петербурга отправили в СИЗО по уголовному делу о педофилии. Фото: СУ СК РФ по Петербургу

Суд арестовал 76-летнего тренера по тхэквондо из Петербурга, которого подозревают в педофилии. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Напомним, заявление на пенсионера написала мама 9-летней девочки. По версии следствия, тренер совершил над ребенком сексуальное насилие летом 2017 года в одном из детских лагерей 47-го региона. Помимо этого сотрудник СК подозревают, что у пожилого педофила были и другие жертвы.

- По ходатайству следственного органа суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО мужчина будет минимум по 22 ноября 2021 года, - сообщили в СУ СК РФ по 47 региону.

Добавим, что тренеру грозит до 20 лет лишения свободы. Пока не сообщается, дает ли он признательные показания или все отрицает.