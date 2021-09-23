Леноблводоканал подсчитал украденные канализационные люки

По программе «Безопасный город» рядом с некоторыми люками установили камеры уличного наблюдения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре 2021 года Водоканал Ленинградской области посчитали чугунные канализационные люки, которые украли на территории региона за последнее время. Каждый эпизод закончился уголовным делом.

- В 2020 году украли восемь люков а с января по сентябрь 2021 - семь. Мы сотрудничаем с полицией для оперативного поиска злоумышленников. Поэтому всех их обяжут возместить ущерб, - рассказали «КП» в пресс-службе Леноблводоканала.

Представители организации добавили, что по программе «Безопасный город» рядом с некоторыми люками установили камеры уличного наблюдения. Также сотрудники Леноблводоканала заявили, что они оперативно реагируют на все обращения жителей, касающиеся состояния канализационных колодцев.