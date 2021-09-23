Служебный пес обнаружил труп убитой петербурженки, закопанный в пустыре

В петербургском пустыре нашли тело убитой женщины. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейская служебная собака по кличке Карбид обнаружила труп убитой петербурженки в районе Волго-Донского проспекта у дороги в Рыбацкое. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Все началось с того, что в полицию обратился 18-летний сын женщины, разыскивающий ее с 10 июля. Молодой человек сообщил, что последний раз мать видели с 44-летним мужем. Супруга оперативно задержали.

- Для проверки оперативной информации привлекли служебную собаку. В течение короткого времени Карбид уверенно взял след и привел сотрудников полиции на пустырь вдоль дороги в Рыбацкое, где и были обнаружены прикопанные останки убитой, - сообщили в Главке.

Полиция передала результаты работы в СК, чтобы там решили судьбу подозреваемого и возбудили уголовное дело.