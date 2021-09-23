В Петербурге в мае 2022 года выпустят духи с запахом корюшки

Сейчас создатели думают еще и над необычной упаковкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парфюмеры Петербурга выпустят духи с ароматом корюшки уже в мае следующего года. Об этом «Комсомолке» рассказал президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова. Сейчас специалисты занимаются разработкой аромата, который будет вызывать ассоциации с Петербургом.

- Сделать запах, который отражает и корюшку и при этом не пах рыбой, совсем непросто. Корюшка имеет свежеогуречный запах, мы его называем фиалковый, но и также есть рыбный. Мы предполагаем, что парфюм будет с нотами специй, перечный, - отметила Оксана Чернышова.

Выпустить необычный парфюм собираются ко Дню корюшки в мае 2022 года. Это будут духи для дома, а не для тела. Сейчас создатели думают еще и над необычной упаковкой.