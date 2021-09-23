Многолетний недострой сносят на берегу реки Смоленки

На берегу реки Смоленки в Петербурге сносят многолетний недострой. Фото: vk.com/vonews

Рабочие начали сносить многолетний недострой, стоящий на берегу реки Смоленки в Петербурге. Об этом рассказали в группе администрации Василеостровского района во «Вконтакте». Напомним, ранее на улице Беринга хотели возвести бизнес-центр. Однако средств на это не хватило. И вот, 21 сентября на участке стартовал демонтаж здания. Новый застройщик надеется обойтись без простоя.

На месте появится административное здание, а также жилой дом с гаражами. Фото: vk.com/vonews

- По информации, размещенной на официальном сайте Госстройнадзора Санкт-Петербурга, в августе 2021 года внесены изменения о смене застройщика в разрешения на строительство административного здания, многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и гаража, - сообщили в районной администрации.

В комментариях к публикации местные жители рады, что кто-то наконец-то решил снести «это безобразие».