МЧС предупреждает о сильном ветре 24 сентября в Ленобласти

Сильный ветер обещают в Ленобласти в пятницу, 24 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС поспешило предупредить жителей Ленобласти о сильном ветре в пятницу, 24 сентября 2021 года. По прогнозам синоптиков, порывы стихии будут местами достигать 16 м/с. Кроме этого местами в регионе пройдет небольшой дождь. Температура днем повысится до +11 градусов. На небе обещают периодические прояснения. А спасатели напоминают простые правила безопасности при порывистом ветре.

- Следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также закрыть окна. Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Погода на выходные в 47-м регионе будет схожая. Разве что ветер обещают уже не столь сильный.