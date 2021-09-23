99 школьных классов в Петербурге перевели на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

В Петербурге почти сотня классов перешла на дистанционку из-за случаев коронавируса, ОРВИ и гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге перевели на удаленку 99 школьных классов из-за случаев коронавируса и ОРВИ. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского комитета по образованию. Напомним, день назад данная статистика была почти вдвое меньше. Это происходит на фоне ухудшение эпидситуации – в Северной столице резко выросло количество госпитализаций в стационары.

- В классах не карантин, а дистанционное обучение. На него временно перевели 99 классов в 59 школах Петербурга. Больны ОРВИ, гриппом и ковидом 0,21% школьников. Данные по детским садам: дома 15 групп из 10 дошкольных учреждений. Больны 0,06% дошкольников, - сообщили «КП-Петербург» в комитете.

Добавим, что в Смольном не исключают скорый рост заболеваемости коронавирусом в городе.