Жилой комплекс для Росгвардии построят за 6,2 млрд рублей на юго-западе Петербурга

На Ленинском проспекте в Петербурге построят жилой комплекс для сотрудников Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красносельском районе Петербурга построят жилой комплекс для сотрудников Росгвардии. Об этом сообщается в соответствующем лоте, объявленном на сайте госзакупок. На все про все выделяют 6,2 миллиарда рублей. От застройщика, который победит в конкурсе, потребуют возвести многоквартирные дома на Ленинском проспекте, чуть северо-западнее перекрестка с улицей Доблести. Стройку должны закончить до 10 ноября 2024 года.

- Требуется выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами на 1 343 квартиры. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 14 октября 2021 года в 10:00.

Предполагается, что на первых этажах зданий разместят магазины, кафе и офисные помещения. Высота домов будет составлять от 20 до 24 этажей, а потоков квартир – 2,8 метра. К слову, недалеко от будущего ЖК располагается институт войск нацгвардии РФ.