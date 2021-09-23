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Происшествия23 сентября 2021 22:39

Росгвардия показала эффектное видео уничтожение 100-килограммовой бомбы под Петербургом

Снаряд обнаружили в Стрельне и отвезли на специальный полигон
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На полигоне под Петербургом взорвали опасную авиабомбу времен ВОВ. Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

На полигоне под Петербургом взорвали опасную авиабомбу времен ВОВ. Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге взрывотехники ОМОН уничтожили 100-килограммовую авиабомбу, найденную в Стрельне на проспекте Буденного. Эффектное видео ликвидации снаряда показала пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Бомбу обнаружили рабочие, копавшие землю. Они тут же сообщили об опасной находке в спецслужбы. Прибывшие на место сотрудники ОМОН оцепили территорию. Оказалось, что под землей находилась неразорвавшаяся авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас извлекли из грунта и на специализированном транспорте в сопровождении наряда ГИБДД доставили на полигон, где уничтожили, - передает Росгвардия.

Последнюю минуту жизни авиабомбы можно увидеть на видеозаписи ниже.

Взрыв 100-килограммовой авиабомбы на полигоне в Петербурге
Видео: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти