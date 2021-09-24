Волонтеры спасли раненую собаку, на три дня застрявшую посередине КАД

Волонтеры "Легиона" спасли собаку, застрявшую на КАД на три дня. Фото: vk.com/animal_rights_spb

Петербуржцы из группы волонтеров «Легион» спасли раненую собаку, которая на три дня застряла посередине КАД. К отряду добровольцев обратился водитель, неоднократно наблюдавший на одном из участков трассы блуждание животного. Волонтеры выехали на место и героически вызволили из беды песика, несмотря на оживленный трафик. Предположительно, он несколько дней метался между полосами и поселился за барьерным ограждением. К сожалению, в один момент бедолагу все-таки зацепил автомобиль.

Песика помогли транспортировать сотрудники дорожной службы. Фото: vk.com/animal_rights_spb

- Лапа опухшая, обезвоживание. Огромное спасибо дорожным службам, они перекрыли одну полосу, чтобы мы могли там работать. Дальше мы выстрелили в собаку наркозом. Поседели, постарели мы там, потому что пес хотел в другую сторону КАДа выскочить. Чего мы только там ни делали – моргали фарами водителям, бросались под машины. Через три минуты наша девочка упала без сознания, - рассказывает руководитель СК «Легион» Алексанлр Цинкевич.

Судя по ошейнику, собака домашняя. Вскоре ей будут собирать деньги на лечение. За новостями по здоровью песика можно следить в группе волонтеров во «Вконтакте».