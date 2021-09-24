Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 сентября 2021 года: Пропавшая семья на Эльбрусе и ожидание первого снега

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 сентября 2021 года. Известный синоптик из центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «КП», что первый снег ожидается в городе во второй декаде октября. Но в этот период серьезного похолодания не будет, так что осадки быстро испарятся. А вот полноценный снежный покров можно ждать не раньше конца ноября.

Шестеро петербуржцев попали в жуткий шторм на высоте в 5,4 тысячи метров на Эльбрусе. Один из участников турпохода сломал ногу, тут же образовалась страшная метель, температура упала до минус 20 градусов. Всего в составе группы было 19 человек. Гид, который общался с выжившим коллегой, рассказал «КП-Петербург», что именно произошло на роковой вершине. По версии специалисты, отряд промедлил. По данным МЧС на позднюю ночь, в ЧП погибли пятеро.

Историк Соколов, расчленивший свою возлюбленную аспирантку, устроил очередную истерику на заседании суда по апелляции на приговор в 12,5 лет колонии. Одиозный доцент с криком требовал провести еще одну психиатрическую экспертизу. Он пытается заверить, что убил невесту в состоянии аффекта.