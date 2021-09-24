МЧС завершило спасательную операцию на Эльбрусе, где погибли пятеро альпинистов из группы с петербуржцами

Спасатели завершили операцию на Эльбрусе. Фото: ГУ МЧС РФ по КБР

Региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило о завершении поисково-спасательной операции на Эльбрусе, где во время восхождения в снежный шторм попала группа из 19 альпинистов, в составе которой было несколько жителей Петербурга.

- В 2 часа 45 минут поисково-спасательная операция группы альпинистов на горе Эльбрус завершена. Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибло, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

По данным ведомства, группа поздно начала восхождение и попала в начинающийся буран. Спасателям, вышедшим на помощь попавшим в беду альпинистам, пришлось работать в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду, что в несколько раз сильнее штормового. Шел сильный мокрый снег, а температура воздуха упала до -20 градусов.

Видимость была не более метра и искать пропавших пришлось чуть ли не на ощупь. Всего к спасательной операции было привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

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