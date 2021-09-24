Застройщик выкупил здания яхт-клуба на Петровской косе за 650 миллионов рублей

Судьба яхт-клуба снова вызывает вопросы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупная девелоперская компания, занимающаяся строительством и реновацией объектов недвижимости, выкупила за 650 миллионов рублей здания яхт-клуба на Петровской косе, которыми ранее владел «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов».

- Подтверждаю информацию о продаже. Сумма сделки составила 650 миллионов рублей, приводят слова директора яхт-клуба Вадима Епишина «Невские новости».

При этом, по данным СМИ, земля, площадью около 13 гектаров, останется в аренде у клуба профсоюзов. Что собирается на ней строить девелопер, пока неизвестно.

Напомним, что ранее на территории яхт-клуба планировали создать учебно-тренировочную базу для юных спортсменов - здесь есть детские секции, а также стоянку для яхт и общественное спортивное пространство. Был даже открыт Межвузовский студенческий яхтенный клуб, судьба которого теперь под вопросом.

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