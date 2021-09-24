До +11 градусов и дождь ожидают в Петербурге в пятницу

В пятницу и выходные в Петербурге будет дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дождлива и не слишком теплая пятница ждет жителей Санкт-Петербурга. По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется лишь до +11 градусов, но главное настроение последнему рабочему дню будет задавать небольшой дождь.

- 24 сентября метеорологические условия в Северной столице сформирует северо-восточная периферия циклона, смещающегося к югу вдоль западных границ России. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон изменится мало, и останется ниже положенных по климату значений, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня в Петербурге составит +9…+11, по Ленинградской области +7…+12 градусов.

Ожидается умеренный юго-восточный ветер, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но составит лишь 749 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.

На грядущие выходные синоптики прогнозируют практически такую же погоду.