Суд арестовал сотрудника УСБ полиции Петербурга по делу о 20-миллионной взятке

Суд арестовал проверяющего петербургской полиции по делу о взятках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест фигурантов дела о 20-миллионной взятке, которую, по версии следствия, сотрудник Управления собственной безопасности (УСБ) полицейского Главка и его подельница пытались получить с гендиректора крупной строительной компании.

- Как думает следствие, Сергей Андреев, состоящий в должности оперуполномоченного, а также Каролина Вальдек-Пирмонт и иные лица, в том числе должностные, в период времени с 01.08.2020 по 31.12.2020, достоверно зная, что в отношении ООО «ГК «Монолит» проводится выездная налоговая проверка, и что К., ранее занимавший должность гендиректора, заинтересован в том, чтобы избежать выявления налоговых правонарушений, приняли решение потребовать у К. взятку за невыявление налоговых правонарушений, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, полицейский должен был изъять документы, чтобы их не обнаружили налоговые инспекторы. Руководитель строительной компании на это якобы согласился и передал через посредницу с аристократической фамилией сумму в два этапа.

Оперативник УСБ вину не признал и просил не отправлять его в СИЗО, но суд все же арестовал подозреваемого до 20 ноября. Его предполагаемая сообщница вину признала и была отправлена под домашний арест.