Невский проспект встал в пробку из-за ДТП с царапиной на бампере

Движение автобусов и троллейбусов на Невском проспекте встало из-за царапины на бампере. Фото: vk.com/spb_today

Невский проспект встал в большую пробку утром пятницы, 24 сентября. Причиной стало ерундовое ДТП в районе площади Восстания. На углу с Суворовским проспектом автобус поцарапал бампер «Шкоде».

- Суворовский-Невский - пробка, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате столкновения оказалась перекрыта выделенная полоса для общественного транспорта и еще одна полоса для автомобилей в направлении от площади Восстания к Александро-Невской лавре. Как итог: с десяток троллейбусов и автобусов растянулись по всему Невскому проспекту.

- Почему после ДТП нельзя отснять все повреждения, положения машин и убрать машины, в ожидании ГИБДД, с проезжей части, а не стопорить город или создавать аварийную ситуацию? - возмущаются в комментариях пользователи соцсетей.