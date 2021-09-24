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Общество24 сентября 2021 9:53

Скульптуру городового установят у здания Главка на Суворовском проспекте ко Дню МВД

На месте уже начались подготовительные работы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ко дню полиции скульптуру городового перенесут к зданию Главка.

Ко дню полиции скульптуру городового перенесут к зданию Главка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Скульптура полицейского-городового появится у здания Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Монумент установят ко Дню МВД, который традиционно отмечается 10 ноября.

- Рядом с памятником установят стенд. На нем появится информация об авторе памятника – это скульптор Альберт Чаркин, а также рассказ о том, как памятник создавался, кто инициировал его появление и зачем его перенесли с Малой Конюшенной на новое место, - рассказал «Петербургскому дневнику» художник Алексей Сергиенко.

Скульптура «Городовой» будет стоять на бывшем треугольнике безопасности у здания Главка на Суворовском проспекте, 50-52.

Напомним, что памятник полицейскому был установлен в 1998 году на Малой Конюшенной улице. После переноса его место может занять другой арт-объект.

Памятник перенесут с Малой Конюшенной на Суворовский проспект. Фото: "Петербургский дневник".

Памятник перенесут с Малой Конюшенной на Суворовский проспект. Фото: "Петербургский дневник".