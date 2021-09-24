Скульптуру городового установят у здания Главка на Суворовском проспекте ко Дню МВД

Ко дню полиции скульптуру городового перенесут к зданию Главка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скульптура полицейского-городового появится у здания Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Монумент установят ко Дню МВД, который традиционно отмечается 10 ноября.

- Рядом с памятником установят стенд. На нем появится информация об авторе памятника – это скульптор Альберт Чаркин, а также рассказ о том, как памятник создавался, кто инициировал его появление и зачем его перенесли с Малой Конюшенной на новое место, - рассказал «Петербургскому дневнику» художник Алексей Сергиенко.

Скульптура «Городовой» будет стоять на бывшем треугольнике безопасности у здания Главка на Суворовском проспекте, 50-52.

Напомним, что памятник полицейскому был установлен в 1998 году на Малой Конюшенной улице. После переноса его место может занять другой арт-объект.