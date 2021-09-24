Курьера с 10 килограммами различных наркотиков задержали в Петербурге

Курьера с 10 килограммами наркотиков задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который возил с собой 10 килограммов различных наркотиков. 29-летнего курьера на микроавтобусе "Хендай" поймали в результате оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома 14/1 по улице Подвойского. Об этом 24 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Наркополицейские заблокировали фургон подозреваемого. Оказалось, что в машине находились еще жена и мать наркокурьера, - рассказали в полиции.

Во время досмотра в автомобиле были обнаружены три пакета в которых был широкий ассортимент наркотиков: гашиш, кокаин, мефедрон и психотропные вещества МДМА, амфетамин. Общий вес более 10 килограммов.

На допросе мужчина признался, что он работал курьером одного из интернет-магазинов, развозил вещества, а также делал закладки.

Мужчину задержали, на него возбудили уголовное дело. Сейчас полиция продолжает расследование, чтобы установить организаторов наркобизнеса.