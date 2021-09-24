Ученика с острым отравлением увезли в реанимацию из школы в Шушарах

10-летний школьник попал в реанимацию с отравлением. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи проверяют обстоятельства экстренной госпитализации 10-летнего ученика из школы в Шушарах. Утром 23 сентября врачей скорой помощи вызвали в школу №93 на Школьной улице в Пушкинском районе Петербурга.

- В 13:10 в полицию из детской городской больницы имени Филатова поступила телефонограмма о том, что в 12:00 в тяжелом состоянии с диагнозом: острое отравление неизвестным веществом депримирующего действия был доставлен мальчик 2010 года рождения, проживающий в поселке Шушары. Помещен на отделение реанимации, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что семья, в которой живет школьник, полная, благополучная, на учете как проблемная не состоит.

Чем именно отравился школьник, выясняют медики. Правоохранительные органы ведут проверку.