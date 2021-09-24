Капитана рыболовного судна задержали за сексуальное насилие над трехлетней дочерью в Петербурге

Капитана рыболовного судна задержали по подозрению в насилии над трехлетней дочерью в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали капитана рыболовного судна, подозреваемого в сексуальном насилии над своей маленькой дочерью. Об этом 24 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. Заявление на своего супруга 36-летняя мать девочки написала еще год назад, однако только сейчас мужчину поймали.

- 22 августа 2020 года в полицию обратилась жительница одного из домов по Петергофскому шоссе Красносельского района. Она рассказала, что с 8 августа ее муж, которому на тот момент было 49 лет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их трехлетней дочери, - рассказал источник.

После проверки заявления 15 апреля 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дело. Спустя еще несколько месяцев, 23 сентября, мужчину, работающего капитаном рыболовного судна, задержали.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.