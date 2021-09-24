Молодая петербурженка погибла на Эльбрусе во время восхождения

Одной из пяти жертв неудачного восхождения стала молодая петербурженка. Фото: ГУ МЧС РФ по КБР

32-летняя петербурженка стала одной из пяти жертв трагического восхождения на Эльбрус. По данным экстренных служб, женщина почувствовала себя плохо и скончалась во время спуска. Ее супруг также пострадал и был госпитализарован. Всего в списке нуждавшихся в помощи медиков оказались 14 человек, среди которых трое - жители Северной столицы.

- Среди туристов были восемь петербуржцев. Из них госпитализировали троих, но одна жительница Северной столицы — Елена Н. — восхождения не пережила, - пишут «Невские новости».

По словам гида, который вел женщину вниз, погода резко ухудшилась и они попали в буран. Альпинистке стало еще хуже и она скончалась у него на руках. Четверо других альпинистов (всего в восхождении участвовали 19 человек из разных городов), предварительно, погибли от обморожения.

Известно, что у одного из петербуржцев сломана нога, состояние остальных, в том числе мужа погибшей альпинистки, не сообщается.

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