15-летняя школьница с болью внизу живота попала в больницу Петербурга из-за активной половой жизни

Активная половая жизнь привела 15-летнюю школьницу из Петербурга на больничную койку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи отдела управления СК России по Калининскому району Петербурга проверяют историю юной пары, которая начала раннюю половую жизнь, что привело 15-летнюю девушку на больничную койку.

- 23 сентября в 18:10 в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы № 29 о том, что к ним самостоятельно обратилась несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения с жалобами на боли внизу живота, - сообщает источник «КП-Петербург».

Врачам школьница рассказала, что живет активной половой жизнью. Медики осмотрели пациентку и оценили ее состояние как удовлетворительное.

Полицейские тем временем опросили мать девочки, которая рассказала, что ее дочь спит с 17-летним молодым человеком по имени Денис (полные данные его называть отказалась), все происходит у них в квартире, но по обоюдному согласию. Поэтому никаких заявлений женщина писать не стала.

Поскольку дело касается сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних, материалы переданы в Следственный комитет.