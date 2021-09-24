Международный перевозчик возобновляет автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки с 1 октября

Автобусы перевозчика будут курсировать в Хельсинки и обратно раз в день. Фото: LuxExpressGroup

Крупный международный перевозчик Lux Express возобновляет автобусные рейсы на маршруте Петербург-Хельсинки, которые были остановлены 562 дня назад, в марте 2020 года. Причиной стала пандемия и закрытие границ, но сейчас ситуация постепенно меняется и определенный пассажиропоток на линии есть.

- В пользу возобновления рейсов в Хельсинки говорят визовые послабления со стороны Финляндии. С другой стороны, линия может быть полезна для европейских граждан, у которых есть родственники в России. Для поездок в Петербург им будет удобна остановка в аэропорту Вантаа. В первые месяцы мы рассчитываем довести загрузку автобусов до 60%, а в случае популярности маршрута готовы увеличивать число отправлений, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Впрочем, пока туристов в Финляндию не пустят, пересечь границу могут лишь определенные категории граждан России и иностранных государств.

Первый рейс намечен на 1 октября, поездки в каждую сторону будут совершаться ежедневно.

Впрочем, другие перевозчики уже давно пустили свои автобусы в Финляндию.

- У нас есть рейсы и в Хельсинки и в Лаппеенранту, - рассказали «КП-Петербург» в справочной городского автовокзала на Обводном.