Полиция задержала мужчину, пытавшегося убить человека на карьере в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося зарезать прохожего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который пытался убить человека на карьере в парке Героев-Пожарников. Нападение произошло в ночь на 23 сентября 2021 года во Фрунзенском районе города. Подробности об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В третьем часу ночи в полицию из больницы пришла телефонограмма о том, что от карьера углу улиц Димитрова и Бухарестская с множественными колото-резаным ранениями в тяжелом состоянии госпитализирован 41-летний местный житель, - сообщили в полиции.

Оперативники быстро принялись за работу и выяснили, что пострадавшего порезал ножом неизвестный человек. Все произошло около 00.50 на карьере, напротив дома 29 по улице Димитрова.

В тот же день, в 20 часов вечера полиция задержала 29-летнего мужчину. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.