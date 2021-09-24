Поиски без вести пропавшей женщины в Петербурге завершились трагедией

Кинолог с собакой нашли труп без вести пропавшей женщины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закончились трагедией поиски без вести пропавшей женщины, о местонахождении которой ничего не было известно с июля. 22 сентября 2021 года в полицию обратился 18-летний сын пропавшей и рассказал, что его мать ушла из дома вместе с отчимом, но так и не вернулась.

- Со слов молодого человека, его 36-летняя мать 10 июля ушла из дома на улице Верности вместе с отчимом. Но женщина так и не вернулась, на связь не выходит. Парень попросил полицию о помощи, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В квартире, где жила семья, полиция задержала 43-летнего отчима парня. На поиски женщины оправился кинолог с собакой. Вскоре в канаве у дома 20/2 по улице Дорога на Рыбацкое был обнаружен сгнивший труп, частично скелетированный. На теле была одежда, схожая по описанию с той, что была на матери парня в день пропажи.

43-летнего мужчину задержали и возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас детали произошедшего выясняются.