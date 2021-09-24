ТРЦ "Галерея" в Петеребурге закрыли из-за сообщения о заминировании

Неизвестные "заминировали" ТРЦ "Галерея" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРЦ "Галерея" в центра Санкт-Петербурга закрыли из-за сообщения о заминировании. Информация об угрозе взрыва поступила в центр информационной безопасности ФСБ России утром в пятницу, 24 сентября 2021 года. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

- В 11:55 в центр информационной безопасности ФСБ России поступило сообщение о заминировании ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге, - сообщили в районной администрации.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Они проверяют здание на наличие опасных и подозрительных предметов. Проводилась ли эвакуация всех посетителей и работников ТРЦ не уточняется.