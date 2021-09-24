Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 13:35

Мощный пожар у комплекса "Олимпийские надежды" произошел в Петербурге

Дым затянул часть Приморского района
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар охватил бытовки у комплекса "Олимпийские надежды" в Петербурге

Пожар охватил бытовки у комплекса "Олимпийские надежды" в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

У ледового комплекса "Олимпийские надежды" на Мебельной улице в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Огонь охватил бытовки рядом со зданием во втором часу дня 24 сентября 2021 года. Местные жители в социальных сетях жалуются, что дым и запах гари распространились почти по всему Приморскому району.

- Горят "Олимпийские надежды" на Мебельной, - оперативно сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дым заполонил часть Приморского района

Дым заполонил часть Приморского района

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Со слов местных жителей, на место пожара уже прибыли четыре пожарные машины. Отмечается, что горит не сам ледовый комплекс, а бытовки, которые располагаются в паре метров от него. Перебросился ли огонь на само здание, пока неизвестно.

Сейчас на месте работают пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало.