Мощный пожар у комплекса "Олимпийские надежды" произошел в Петербурге

Пожар охватил бытовки у комплекса "Олимпийские надежды" в Петербурге
Фото: СОЦСЕТИ
У ледового комплекса "Олимпийские надежды" на Мебельной улице в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Огонь охватил бытовки рядом со зданием во втором часу дня 24 сентября 2021 года. Местные жители в социальных сетях жалуются, что дым и запах гари распространились почти по всему Приморскому району.
- Горят "Олимпийские надежды" на Мебельной, - оперативно сообщили очевидцы в социальных сетях.
Дым заполонил часть Приморского района
Фото: Степан СТЕПАНОВ
Со слов местных жителей, на место пожара уже прибыли четыре пожарные машины. Отмечается, что горит не сам ледовый комплекс, а бытовки, которые располагаются в паре метров от него. Перебросился ли огонь на само здание, пока неизвестно.
Сейчас на месте работают пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало.