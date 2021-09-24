Мощный пожар у комплекса "Олимпийские надежды" произошел в Петербурге

Пожар охватил бытовки у комплекса "Олимпийские надежды" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

У ледового комплекса "Олимпийские надежды" на Мебельной улице в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Огонь охватил бытовки рядом со зданием во втором часу дня 24 сентября 2021 года. Местные жители в социальных сетях жалуются, что дым и запах гари распространились почти по всему Приморскому району.

- Горят "Олимпийские надежды" на Мебельной, - оперативно сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дым заполонил часть Приморского района Фото: Степан СТЕПАНОВ

Со слов местных жителей, на место пожара уже прибыли четыре пожарные машины. Отмечается, что горит не сам ледовый комплекс, а бытовки, которые располагаются в паре метров от него. Перебросился ли огонь на само здание, пока неизвестно.

Сейчас на месте работают пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало.