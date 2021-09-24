Новое футбольное поле уложат за 40 миллионов рублей на стадионе «Искра» в Металлострое

На стадионе в Металлострое появится новое футбольное поле. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новое искусственное поле появится на стадионе «Искра» в поселке Металлострой Колпинсокго района Петербурга. Вместе с полем будут обновлены беговые дорожки и стадионное оборудование. Работы оценены почти в 40 миллионов рублей.

- Выполнение работ по ремонту футбольного поля и покрытия беговых дорожек с поставкой комплекта спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольных полей с искусственным покрытием, - говорится в заявке, размещенной на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта ограничена суммой в 39 999 366 рублей 67 копеек, но она может измениться в ходе аукциона, который идет на понижение.

Заказчиком работ выступает Администрация Колпинского района Петербурга, в ведении которого находится Спортивно-оздоровительный комплекс «Ижорец», а уже к нему относится стадион «Искра» в Металлострое.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября 2021 года.