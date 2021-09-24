Видео пожара у комплекса "Олимпийские надежды" в Петербурге появилось в сети

В сети появилось видео пожара у ледовой арены "Олимпийские надежды" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В сети появилось видео пожара у комплекса "Олимпийские надежды" в Петербурге, который произошел днем в пятницу, 24 сентября 2021 года. Огонь начал разгораться в первом часу дня. Вскоре дым заполонил всю Мебельную улицу, где располагается ледовая арена, а также дворы вокруг.

- Там за катком вагончики в которых хоккеисты хранят свою форму. В них стоят обогреватели для сушки. Они и загорелись, - высказал мнение в соцсети о причине возгорания один из горожан.

По данным МЧС Петербурга, огонь охватил 24 "квадрата" двух бытовок рядом с ледовой ареной. На 13:41 часов возгорание было ликвидировано. Тушением занимались три пожарные машины и 12 человек личного состава.

На видео, опубликованном в сети видно, как огромные клубы дыма поднимаются вверх. По всей видимости, что огонь разгорелся очень мощный.