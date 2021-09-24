Запас коечного фонда для больных коронавирусом расширили до 27% в Петербурге

В Петербурге увеличили коечный резерв для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заражения коронавирусом, а также госпитализации больных, которые тяжело переносят инфекцию. Так, по данным Смольного на 24 сентября 2021 года в Северной столице увеличили запас свободного коечного фонда для зараженных COVID-19.

- На 24 сентября запас свободного коечного фонда составляет более 27 процентов. Всего в Петербурге развернуто 5863 места для лечения инфицированных, - говорится в отчете городской администрации.

Сейчас в больницах города находятся 4,5 тысячи человек. Зараженных коронавирусом принимают в 13 городских стационарах и трех федеральных. Среди тяжело больных 377 пациентов находятся в реанимации, еще 178 подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавим, что суточная госпитализация за минувший день составила 348 человек, выписаны были 296 паицентов.